Двое спасателей МЧС госпитализированы в ДНР после удара украинского беспилотника

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Двое спасателей МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Донецкой Народной Республике, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Во время ликвидации возгорания в одном из освобождённых населенных пунктов пожарный расчет подвергся повторной атаке вражеского беспилотника", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой управления МЧС по ДНР.

Уточняется, что в результате удара по спецтехнике двое спасателей почувствовали недомогание и были госпитализированы. Также повреждения получил пожарный автомобиль.