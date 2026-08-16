Топливо в Севастополе в понедельник будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Топливо в понедельник поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа двух не премиальных видов топлива (Аи-95 и Аи-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Остальные виды топлива в свободной продаже (...) На трех АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров). Остальные виды топлива в свободной продаже", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, на "ТЭС" в свободную продажу в том числе поступит и дизельное топливо, лимит его отпуска увеличен до 40 литров. На "Атане" лимит прежний - 20 литров на машину. На обеих сетях разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.