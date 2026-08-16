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Мирный житель погиб, десять пострадали при атаках беспилотников в ДНР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще десять пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены два жилых домостроения, один объект гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, три грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Дебальцево, Ясиноватском, Новоазовском, Амвросиевском, Шахтерском муниципальных округах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2026 года Военная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР
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