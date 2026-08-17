Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Ганы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве в понедельник проведет переговоры с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой.

Глава МИД Ганы будет находиться в российской столице с 16 по 19 августа.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-ганских отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов, наращивания взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сообщили в МИД РФ в преддверии встречи.

"Предстоит обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках", - отметили на Смоленской площади.

В ходе встречи намечено подписание соглашения о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам.