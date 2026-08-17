В РФ заблокировано более 34 тыс. ресурсов с информацией о запрещенных БАДах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 34 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России, заблокирован в стране, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже БАД, реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 34 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении ведомства в понедельник.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в числе заблокированных - интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию, "Жиросжигатель эффективный в таблетках для похудения минерал", а также продукция, являющаяся опасной, - "NMN (Nicotinamide Mononucleotide) Никотинамид Мононуклеотид, 60 капсул".

В ведомстве порекомендовали приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов.