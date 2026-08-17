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Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Новое извержение вулкана Ключевской зафиксировано на Камчатке, в понедельник утром вулкан выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Из-за взрывов высота выброса пепла достигла 7 км, и пепловый шлейф распространяется к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

В ночное время наблюдается свечение над вершиной вулкана, в его кратере фонтанирует лава.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевского не проходят.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

РАН Камчатка Ключевский вулкан
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