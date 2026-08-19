Детсад эвакуировали из-за падения БПЛА в Курской области
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Обояни после прилета беспилотника провели эвакуацию из детского сада, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В городе Обояни БПЛА попал в дерево рядом со зданием детского сада. Из здания эвакуировали 12 детей и 13 человек персонала. Повреждений нет, пострадавших нет, территория оцеплена, оперативные службы работают на месте", - написал он.
В селе Высоконские дворы Медвенского района поврежден объект энергетики.
В деревне Рыжевка Рыльского района повреждена кровля дома.
За минувшие сутки над Курской области было сбито 127 БПЛА различного типа. 49 раз отселенные регионы подвергались артобстрелам.
Погибших и пострадавших нет, добавил глава региона.