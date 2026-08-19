Поиск

Детсад эвакуировали из-за падения БПЛА в Курской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Обояни после прилета беспилотника провели эвакуацию из детского сада, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В городе Обояни БПЛА попал в дерево рядом со зданием детского сада. Из здания эвакуировали 12 детей и 13 человек персонала. Повреждений нет, пострадавших нет, территория оцеплена, оперативные службы работают на месте", - написал он.

В селе Высоконские дворы Медвенского района поврежден объект энергетики.

В деревне Рыжевка Рыльского района повреждена кровля дома.

За минувшие сутки над Курской области было сбито 127 БПЛА различного типа. 49 раз отселенные регионы подвергались артобстрелам.

Погибших и пострадавших нет, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

 ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

 ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Беспилотники атаковали промпредприятия Уфы

Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе

 Внуково и Шереметьево вернулись к штатной работе

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА достигло 25

Возобновили работу аэропорт Саратова и столичные Домодедово и Жуковский

Над Севастополем ликвидировано 13 БПЛА

Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Количество уничтоженных на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 21

Сбито 11 БПЛА, летевших в направлении Москвы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11255 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3530 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов