Детсад эвакуировали из-за падения БПЛА в Курской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Обояни после прилета беспилотника провели эвакуацию из детского сада, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В городе Обояни БПЛА попал в дерево рядом со зданием детского сада. Из здания эвакуировали 12 детей и 13 человек персонала. Повреждений нет, пострадавших нет, территория оцеплена, оперативные службы работают на месте", - написал он.

В селе Высоконские дворы Медвенского района поврежден объект энергетики.

В деревне Рыжевка Рыльского района повреждена кровля дома.

За минувшие сутки над Курской области было сбито 127 БПЛА различного типа. 49 раз отселенные регионы подвергались артобстрелам.

Погибших и пострадавших нет, добавил глава региона.