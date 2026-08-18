С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 620 БПЛА

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 180 беспилотников в Московском регионе с вечера понедельника до 5 утра вторника, всего летело более 600 БПЛА.

"В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе", - написал мэр в своем канале в мессенджере Max.

На местах падения обломков работают экстренные службы, уточнил Собянин.