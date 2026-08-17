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ЦИК РФ рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня на заседании 18 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании 18 августа рассмотрит вопрос о внесении изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Соответствующий вопрос стоит первым в проекте повестки заседания ЦИК РФ, которое запланировано на 18 августа.

В понедельник Верховный суд РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии "Яблоко" в депутаты Госдумы. "Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Таким образом, решение высшей судебной инстанции вступило в законную силу.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев ранее сообщил "Интерфаксу", что Центризбирком будет обязан рассмотреть вопрос об изменении в избирательном бюллетене после получения решения суда об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

"Закон предполагает, если бюллетени не изготовлены, а они еще не готовились, удаление из бюллетеня информации о партии, регистрация которой отменена", - сообщил зампредседателя ЦИК.

ЦИК РФ Яблоко
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