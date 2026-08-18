МИД РФ заявил о риске ядерной катастрофы из-за действий Киева в отношении ЗАЭС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Москве глубоко обеспокоены в связи с агрессивными действиями Киева в отношении Запорожской АЭС, которые создают реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с агрессивными и злонамеренными действиями киевского режима, который продолжает провокации в отношении ЗАЭС, практически в ежедневном режиме атакуя станцию и её персонал, создавая реальную угрозу ядерной катастрофы в центре Европы", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства .

Захарова подчеркнула, что "очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар, которую предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов секретариата агентства на станции".

"Все детали были заранее проработаны Секретариатом МАГАТЭ и российской стороной. Нами были предоставлены необходимые гарантии безопасности, которые в полной мере удовлетворили агентство. Однако Киев цинично пригрозил гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России", - отметила Захарова.

По ее словам "понятно, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит".

"Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чём российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет", - отметила российский дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что "ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата".

Она подчеркнула, что "всё это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому": "Это лишь провоцирует киевский режим на новые, всё более безрассудные авантюры и создание угроз ядерной безопасности, которые могут иметь плачевные последствия для всего мира. Все, кто продолжает замалчивать эти действия Украины, а также поддерживать режим Зеленского материально и политически, являются его пособниками и разделяют ответственность за совершаемые им деяния".