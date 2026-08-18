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Ушаков отреагировал на сообщения СМИ о "тихой дипломатии" между РФ и США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Дипломатия всегда ведется "по-тихому", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя информацию о том, что Россия и США ведут "тихую дипломатию".

"Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, наверное", - заявил Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, фрагмент которого он выложил в своем телеграм-канале.

Так помощник президента ответил на вопрос, действительно ли Россия и США ведут "тихую дипломатию", как отмечается в публикациях американских СМИ.

Юрий Ушаков США
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