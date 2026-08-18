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Глава ФСВТС заявил, что РФ поставила Мьянме большое количество военной техники

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия поставила Мьянме большое количество военной техники, имеет с этой страной ряд совместных проектов в области авиационной техники, ведет работу над поддержанием летной годности ранее поставленных истребителей, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Много техники было поставлено. И сегодня существует немало совместных проектов, которые касаются и авиационной техники, и поддержания летной годности ранее поставленных истребителей. И, естественно, учитывая, что Мьянма имеет выход к морю, у нас, конечно, и перспективы проектов, которые касаются военно-морской техники", - сказал Шугаев информационной службе "Вести" во вторник.

"Сегодня будут достаточно обширные переговоры. И вчера мы встречались. В общем, взаимодействие продолжается, и мы очень ценим то взаимодействие, которое у нас существует уже не один год. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на эти переговоры", - отметил глава ФСВТС.

18 августа в Москву прибыл лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн. В программе визита переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подписание ряда двусторонних документов.

В августе 2023 года глава ФСВТС РФ заявил, что Россия продолжает поставку истребителей Су-30СМЭ в Мьянму и реализацию контракта на поставку учебно-боевых самолетов Як-130, вооружения и боеприпасов к ним.

Шугаев отметил тогда, что Мьянма является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии, РФ готова обеспечить техникой и оружием все виды вооруженных сил Мьянмы.

В мае 2025 года Мин Аун Хлайн, будучи премьер-министром Мьянмы, в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда" заявил, что российские истребители Су-30 укрепят воздушный потенциал страны и помогут обеспечивать контроль над ее морской территорией.

"Отношения между двумя армиями являются наиболее прочными и основополагающими в двусторонних связях между Мьянмой и Россией. С нашей стороны мы стремимся развивать военно-морской флот Мьянмы в направлении превращения его во флот открытого моря (Blue Water Navy). Для строительства такого флота необходимо тесное сотрудничество в области технологий", - сказал тогда Хлайн.

До этого официально сообщалось, что в 2018 году между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолетов Су-30.

Дмитрий Шугаев Мьянма ФСВТС
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