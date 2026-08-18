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Коммуникации восстановили в пострадавшем от атаки БПЛА районе Геленджика

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение восстановили в районе Голубой Бухты в Геленджике, пострадавшем от атаки БПЛА 12 августа, сообщил глава города Алексей Богодистов.

"На сегодняшний день восстановлены электроснабжение, уличное освещение, газоснабжение и водоснабжение в данном районе. Точечно отработали обращения по восстановлению интернета", - написал Богодистов в мессенджере Max.

Он добавил, что продолжается работа с жителями Геленджика, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников 12 августа в районе Голубой Бухты. Проведен подомовой обход, зафиксированы все заявленные повреждения. Обследовано 17 домов, выявлены повреждения восьми автомобилей.

По предварительным данным, право на единовременную материальную помощь имеют 49 человек, на финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества - 24 человека. Идет оформление необходимых документов для получения выплат.

"Отдельное внимание семьям с детьми. Тем, кто выразил желание, помогаем отправить детей в лагерь. Там, где жилье серьезно пострадало, людей расселили в пансионаты", - добавил глава города.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, было уничтожено более сотни дронов. Погибли три человека, среди них восьмилетний ребенок. Еще 24 человека пострадали, из них 12 госпитализированы, двое находились в тяжелом состоянии. В Геленджике повреждено порядка 20 домов. Введен локальный режим ЧС.

Геленджик Краснодарский край
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