В МИД России прокомментировали объявление Азербайджаном в розыск трех журналистов из РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ готовы обеспечить трем российским гражданам Ивану Князеву, Семёну Уралову и Алексею Чадаеву защиту в связи с решением Азербайджана объявить их в международный розыск, но подчеркивают, что заявления этих частных лиц не отражают подходы Москвы к этой стране.

"Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с Республикой. Считаем, что российско-азербайджанские связи должны развиваться на основе имеющейся двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего - подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном во вторник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Так она прокомментировала объявление в розыск властями Азербайджана трёх российских журналистов - Ивана Князева, Семёна Уралова и Алексея Чадаева. Азербайджанские власти обвиняют их в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики и нарушению территориальной целостности страны.

В то же время, отметила Захарова, "при необходимости обеспечим нашим гражданам защиту их законных прав и интересов в контексте принятого Генпрокуратурой Азербайджана решения об объявлении их в международный розыск".

"Вместе с тем не можем не отметить, что и в информационном поле Азербайджана постоянно присутствуют недружественные России нарративы. Не раз предлагали азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. Рассчитываем, что такой диалог состоится", - заявила официальный представитель МИД РФ.