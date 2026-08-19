Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию, аэропорт Тамбова не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Предупреждается, что возможны изменения в расписании рейсов.

"Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - также проинформировали в Росавиации.