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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Петропавловска-Камчатского

В РоссииКлючевской вулкан на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на 5,5 кмЧитать подробнее

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в 12:06 среды по камчатскому времени (03:06 мск). Его эпицентр находился в 94 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 24 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.

Камчатка Петропавловск-Камчатский землетрясение
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