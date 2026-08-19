Землетрясение магнитудой 4,6 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в 12:06 среды по камчатскому времени (03:06 мск). Его эпицентр находился в 94 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 24 км под морским дном.

О силе подземных толчков в населенных пунктах не сообщается. Тревога цунами не объявлялась.