Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,9%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду сохранил коррекционный восходящий импульс вторника на фоне дорожающих металлов и нефти (фьючерс на Brent превысил $91,6 за баррель), сдерживающими покупки факторами остаются геополитическая напряженность из-за украинского конфликта и неопределенность с переговорами по его урегулированию. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,9%, в район 2170 пунктов.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2167,65 пункта (+0,9%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги МКБ (+4%), "ФосАгро" (+3,4%), "Русагро" (+3,1%), "АЛРОСА" (+2,9%), "ММК" (+1,8%), "ВК" (+1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 августа, составляет 85,1645 руб. (+15,09 копейки).

Подорожали также акции "Яндекса" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+1%), ВТБ (+1%), "Полюса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "Хэдхантера" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "ИКС 5" (+0,2%).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что Россия имеет право рассматривать объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по территории страны в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.

"Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, (...) это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ в качестве участия в войне. Со всеми вытекающими последствиями", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Так российский министр, в частности, прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернэма о том, что Лондон "будет с Украиной до конца".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ накануне смог восстановиться от важных краткосрочных поддержек 2075 пунктов и 780 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно. Нисходящая коррекция предыдущих дней сменилась техническим ростом, развитие которого на данный момент представляется вполне возможным при отсутствии веских негативных фундаментальных сигналов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций со вторника предпринял попытку восстановления после снижения предыдущих сессий. Основным фактором движения выступил технический отскок после недавней коррекции. Дополнительную поддержку котировкам оказали сообщения о состоявшихся в России переговорах председателя Комиссии изящных искусств США Родни Мимса Кука-младшего с представителями Кремля. В Вашингтоне рассчитывают, что подобные неформальные контакты могут способствовать возобновлению диалога между Россией и США по украинскому вопросу. При этом отсутствие конкретных результатов переговоров может выступить ограничительным фактором дальнейшего укрепления рынка, полагает аналитик.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает район уровня 2200 пунктов, далее целью роста при улучшении настроений станет диапазон 2200-2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться к уровню поддержки в районе 2100 пунктов, считает Абрамов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-1,3% во главе с Nasdaq на фоне угасания надежд на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, подтолкнувшего к росту доходность гособлигаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном. Ранее глава Белого дома говорил, что не будет продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа, а также не исключал обострения конфликта с Ираном.

Между тем спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят в полной мере условия теперь уже истекшего меморандума.

На опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке доходность 30-летних казначейских облигаций США во вторник поднималась до максимума со времен глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, тогда как доходность 10-летних бумаг достигала максимума с января 2025 года.

В Азии утром в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,6%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 5,7%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжили рост из-за продолжающегося конфликта США-Иран.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $91,64 за баррель (+0,7% и +0,2% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $85,6 за баррель (+0,8% и +0,5% накануне).

Президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение, сообщил во вторник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

"Президент Дональд Трамп попросил переговорную команду США повременить с переговорами с Ираном до тех пор, пока Тегеран не будет готов заключить соглашение", - передает телеканал со ссылкой на американское официальное лицо.

По словам собеседника "Аль-Джазиры", США и Иран в последнее время проводили "положительные переговоры", но президент США решил подождать более подходящего времени.

Источник отметил, что внутри администрации США нет разногласий по вопросу переговоров.

Ранее во вторник Трамп заявил, что сейчас никакие переговоры с иранской стороной не ведутся и не планируются. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что "Америка умоляет нас о переговорах".