Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Заседание будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в экономике РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что заседание будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. Ожидается, что с докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак.

Кроме того, в ходе заседания министр финансов Антон Силуанов доложит об обеспечении сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2026-2029 годах, а заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.