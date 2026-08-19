В Уфе тушат пожар на НПЗ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Уфе тушат пожар после ночной атаки БПЛА на промпредприятия, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"У нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но, предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней все это восстановят", - написал он в Max.

По его словам, из шести беспилотников сбили четыре, один упал в промзоне и загорелся.

Ранее Хабиров сообщал, что один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон и пострадал человек.

"Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом. Тем не менее, мы его обследуем, чтобы все было хорошо", - добавил глава Башкирии.