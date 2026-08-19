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Состояние раненных 18 августа белгородских детей врачи оценивают как тяжелое

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области двое детей, раненные 18 августа, находятся в реанимации детской областной клинической больнице в тяжелом состоянии, сообщил через пресс-службу правительства региона министр здравоохранения Андрей Иконников.

По его словам, врачи проводят телемедицинские консультации с целью корректировки лечения детей и при необходимости - перевода в федеральные центры.

"Всего за прошедшие сутки ранено 18 человек, еще один человек, к сожалению, погиб", - добавил глава Минздрава.

Всего в медицинских организациях Белгородской области проходят лечение 102 пострадавших, 13 из них находятся в реанимации.

18 августа в Шебекине в результате детонации дрона о дорожное полотно девочка пяти лет получила осколочные ранения. 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения при детонации дрона в селе Погромец Волоконовского округа.

Бн юи

Ленты:

Минздрав Андрей Иконников Белгородская область
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