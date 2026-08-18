Белгородский оперштаб сообщил о еще пяти пострадавших от беспилотников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области от последних атак беспилотников пострадали еще пять человек, сообщил оперштаб региона.

В Ракитянском округе в селе Бобрава в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги, они сами обратились в Ракитянскую ЦРБ. У женщины диагностировали осколочные ранения спины, у мужчины - предварительно, акубаротравму. Их направят в Белгород на обследование. Их машина повреждена.

В Ракитянскую ЦРБ обратились еще двое мужчин, которые получили осколочные ранения при детонации дрона на предприятии в селе Грузское Борисовского округа. Лечиться они будут в Белгороде. Ранее сообщалось, что в Грузском при взрыве на предприятии осколочные ранения получила женщина.

В поселке Разумное Белгородского округа мужчина получил акубаротравму в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. У здания повреждена крыша. Пострадавший будет лечиться амбулаторно.

В селе Никольское Белгородского округа при взрыве FPV-дрона сгорела машина. В поселке Дубовое беспилотник сдетонировал в воздухе - посечнн фасад многоквартирного дома, повреждены линия электропередачи и два автомобиля. В селе Таврово FPV-дрон атаковал надворную постройку, она загорелась, пожар потушили сотрудники МЧС. В селе Отрадное в результате взрыва дрона разрушена крыша частного дома.

В селе Головчино Грайворонского округа от атаки дрона загорелся гараж, его потушили пожарные. В селе Гора-Подол от удара FPV-дрона загорелась крыша частного дома, ее потушили. При атаке второго дрона выбиты окна в другом домовладении.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа от атаки FPV-дрона в частном доме повреждена кровля. В селе Сергиевка при детонации дрона пробита крыша частного дома.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа от удара дрона сгорела хозпостройка.

В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона сгорел ангар. В селе Крапивное FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - повреждены остекление, линия электропередачи и автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона разбиты окна частного дома. В Шебекине в результате атаки FPV-дрона в многоквартирном доме разбиты окна.