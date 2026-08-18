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Один человек погиб и трое ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб и трое получили ранения при атаках с украинской стороны в Белгородской области, сообщил оперштаб во вторник.

"В Шебекинском округе в посёлке Поляна FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Также в больницу обратился мужчина с осколочными ранениями, полученными в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. В посёлке Политотдельский при ударе дрона по грузовику ранен мужчина. В тяжёлом состоянии он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. В посёлке вследствие детонации ещё одного FPV-дрона разбиты окна квартиры в многоквартирном доме и повреждена машина.

В Грайворонском округе в селе Гора-Подол в результате обстрела женщина получила осколочное ранение. В городе Грайворон от прилёта снаряда повреждено остекление многоквартирного дома, проинформировал оперштаб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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