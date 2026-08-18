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В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены двое взрослых и ребенок

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак беспилотников ранены двое взрослых и ребенок, сообщил оперштаб региона.

В Шебекине дрон сдетонировал о дорожное полотно. Пятилетняя девочка получила осколочные ранения лица и подмышечной области. Ее доставят в детскую областную клиническую больницу.

На месте взрыва посекло фасад частного дома и автомобиль. Второй FPV-дрон ударил по парковке перед коммерческим объектом - повреждены грузовой и легковой автомобили.

В селе Грузское Борисовского округа FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая получила осколочные ранения спины, руки и ноги. Лечиться она будет амбулаторно.

Выросло количество пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа, которая произошла во вторник утром. Мужчина с акубаротравмой госпитализирован в городскую больницу №2 в Белгороде. Ранее сообщалось об одной пострадавшей женщине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 августа 2026 года Военная операция на Украине
Белгородский округ Белгородская область Шебекино Борисовский округ
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