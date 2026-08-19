Четыре человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Подросток и трое взрослых пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона во вторник.

"В селе Погромец Волоконовского округа при детонации дрона 15-летний мальчик получил множественные осколочные ранения грудной клетки, спины и ног. Ему оказывают помощь в Валуйской ЦРБ, после чего он будет переведён в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Пострадавших мужчину и женщину бойцы самообороны доставили в местную больницу. У обоих диагностированы акубаротравмы, после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение.

Также в Краснояружском округе в селе Репяховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги, множественными осколочными ранениями тела доставили в Краснояружскую ЦРБ, проинформировали в оперштабе.

Бел бм