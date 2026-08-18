Google и Telegram оштрафованы на 3,8 млн рублей каждый

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал компании Google и Telegram на 3,8 млн рублей каждую за неудаление запрещенного в России контента, передает передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Google LLC административное наказание в виде штрафа на сумму 3,8 млн рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы).

Такое же административное наказание и по такой же статье назначено Telegram Messenger Inc.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из России и другие нарушения. С конца 2021 года компания дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.

10 февраля Роскомнадзор заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе 2025 года, по-прежнему не исполняет требования законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". В конце июля ФСБ сообщила, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

Как сообщали "Интерфаксу" в правоохранительных органах, столичные суды только за шесть месяцев текущего года оштрафовали Telegram на общую сумму, превышающую 100 млн рублей.