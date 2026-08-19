В Белгородской области в результате атак БПЛА ранены еще трое

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены три человека, сообщил региональный оперштаб.

В Шебекинском округе житель Новой Таволжанки получил осколочное ранение грудной клетки, его доставили в больницу.

В селе Гора-Подол Грайворонского БПЛА взорвался во дворе частного дома. Там женщина получила ранение в живот, ее отвезут лечиться в Белгород. Еще один дрон повредил в селе объект инфраструктуры.

При атаке дрона на легковую машину в селе Отрадное Белгородского округа осколочные ранения спины и поясницы получила еще одна женщина. Ее также доставят в Белгород на лечение. В Отрадном при атаке еще одного БПЛА поврежден легковой автомобиль.

В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон ударил по частному дому - повреждены окна. В селе Головино в результате атаки дрона на территории предприятия поврежден грузовик. В результате удара еще одного дрона поврежден маршрутный автобус.

В городе Валуйки в результате атаки дрона повреждены кровля административного здания, гараж и два легковых автомобиля. Еще один беспилотник нанес повреждения коммерческому объекту.

В Грайвороне при ударе беспилотника на территории коммерческого объекта повреждены два легковых автомобиля.

В Ракитянском округе на трассе Ракитное - Белгород в результате атаки FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В поселке Пролетарский при атаке дрона поврежден забор частного дома. В результате еще одной атаки БПЛА повреждены линия электропередачи, два легковых автомобиля и окна в многоквартирном доме.

В Шебекине в результате атак беспилотников повреждены четыре многоквартирных дома - окна и кровля, три частных дома - фасад, кровля, навес, ограждения и газовая труба, в одном из домов произошло возгорание. Кроме того, повреждены предприятие и коммерческий объект - остекление, стены и кровля, а также автобус и легковой автомобиль.