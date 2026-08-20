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На Солнце зафиксировали еще одну сильную вспышку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сильная вспышка класса M8.1 произошла в четверг на Солнце, став самой мощной за август, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце только что зарегистрирована ещё более сильная вспышка уровня M8.1", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для Земли рост солнечной активности пока остается нейтральным.

Ранее ученые заявили о резком росте активности Солнца, за сутки произошло 19 вспышек, в том числе вспышка класса M.

Лаборатория сообщила, что на Солнце зафиксирована сильная вспышка M1.8.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.

РАН Земля Солнце
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