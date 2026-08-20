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Субсидию на поддержку экспортеров через ЦПЭ в 2027 году могут получить 72 региона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг провел первый отбор заявок регионов на получение субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) на 2026 и 2027 годы, сообщил через пресс-службу замглавы ведомства Роман Чекушов.

На 2026 год заявки подали 58 регионов, а на 2027 год - 72.

С 1 апреля ЦПЭ перешли под регулирование Минпромторга, ранее они находились в сфере деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ).

Предполагается, что ЦПЭ будут оказывать поддержку предпринимателей на всех этапах экспортной сделки, включая базовые консультации по вопросам внешней экономической деятельности, обучение, поиск партнеров, организацию участия в бизнес-миссиях и на международных выставках как в России, так и за рубежом, содействие в размещении на зарубежных электронных торговых площадках, напомнили в Минпромторге.

Центры поддержки экспорта действуют в 85 регионах.

Минпромторг РЭЦ Роман Чекушов ЦПЭ
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