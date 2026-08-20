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Почти 4 млн абитуриентов подали заявления в колледжи и техникумы в 2026 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Число абитуриентов, подавших документы в колледжи и техникумы, достигло 3,8 млн, что на 450 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ в четверг.

"Завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. От абитуриентов поступило 3 776 673 заявления, что на 450 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. На бюджетные места подано 2 808 366 из них", - сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, в среднем конкурс составил 3,2 человека на место - это на одно заявление больше, чем в прошлом году.

Кравцов уточнил, что абитуриенты, которые не сдавали ГИА или получили неудовлетворительную оценку, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов; за ними остается право продолжить освоение программы общего образования.

Сегодня в образовательные программы, отметил Кравцов, входят современные направления, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, строительством, биотехнологиями и квантовыми коммуникациями.

"Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" - 199 663 заявления, "Разработка и управление программным обеспечением" - 181 986, "Лечебное дело" - 123 679, "Туризм и гостеприимство" - 113 990, "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" - 84 839", - добавил министр.

Кроме того, популярность набирают программы федерального проекта "Профессионалитет": на них подано 1 298 916 заявлений, что более чем на 350 тысяч превышает показатель прошлого года, подчеркнул Кравцов.

"Выпускники, которые не успели поступить в основной этап или не прошли конкурс на выбранную программу, могут подать заявления на обучение до 25 ноября. Минпросвещения России совместно с регионами проработало вопрос необходимости предусмотреть бюджетные места в период проведения дополнительного этапа приемной кампании", - уточнил Кравцов, добавив, что "документы принимаются лично, на сайте учебного заведения, посредством операторов почтовой связи или Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)".

Минпросвещения РФ
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