В Новгородской области полностью восстановили электроснабжение

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Новгородской области полностью восстановили электроснабжение, сообщило ГУ МЧС региона.

"Согласно данным ПАО "Россети Северо-Запад", к 23:00 24 августа электроснабжение в области было восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Циклон прошел по Новгородской области 23 августа. Сильные дожди сопровождались ветром скоростью до 16 м/сек. Аварии на объектах энергетики оставили без электричества около 12 тысяч человек.