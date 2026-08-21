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Российские военные заявили об уничтожении более двухсот пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 207 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в пятницу.

"Вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink, 29 робототехнических комплекса и полевой склад боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила 10 станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотника самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 77 пунктов управления беспилотниками ВСУ, 79 наземных робототехнических комплекса, а также шесть складов с запасами материальных средств, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 60 антенн связи и БПЛА", - сказал он.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 34 пункта управления БПЛА, 443 беспилотника самолетного типа и 72 тяжелых боевых дрона R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.

Вадим Астафьев Дмитрий Миськов Василий Межевых Иван Бигма Starlink
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