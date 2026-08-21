"Рособоронэкспорт" начинает продвижение на мировой рынок нового комплекса "Гарпия-А1"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" выводит на мировой рынок барражирующий боеприпас большой дальности "Гарпия-А1"(Э) разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей", сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Рособоронэкспорт" открыт к переговорам о поставках комплекса "Гарпия-А1 (Э)" и о локализации его производства на территории дружественных России стран", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.

Михеев отметил, что "благодаря уникальным для рынка характеристикам, а также превосходным результатам, показанным в ходе реального боевого применения, экспортный вариант БПЛА уже вызвал интерес у иностранных заказчиков и был презентован ряду партнеров".

"Сегодня на мировом рынке "Гарпия-А1 (Э)" - единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до 1 тыс. км. Он может нести боевую часть свыше 50 кг, а его коэффициент вероятного отклонения составляет не более 4 м", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Он подчеркнул, что при ведении контрактной и поставочной работы относительно российской продукции военного назначения компания в первую очередь учитывает выполнение производителем обязательств перед Минобороны России. "На настоящий момент Концерн ВКО "Алмаз-Антей" освоил серийное производство комплекса "Гарпия-А1 (Э)" и вышел на уровень, позволяющий исполнять контракты с иностранным заказчиком в конкурентные сроки без ущерба обороноспособности страны", - сообщил Михеев.

По информации "Рособоронэкспорта", комплекс "Гарпия-А1 (Э)" предназначен для поражения стационарных целей с заданными координатами.

Беспилотник дальнего действия БЛА-Д из состава комплекса "Гарпия-А1 (Э)" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" с толкающим винтом. Длина фюзеляжа боеприпаса составляет 3,4 м, размах крыла - 3 м, взлетная масса - 250 кг. Маршевый двигатель - бензиновый.

БЛА-Д способен лететь в диапазоне высот от 50 до 2500 м с максимальной скоростью не менее 170 км/час. Максимальная дальность полета не менее 1000 км, а максимальная продолжительность полета не менее 6 ч. Полет проходит в автоматическом режиме.