Поиск

"Рособоронэкспорт" начинает продвижение на мировой рынок нового комплекса "Гарпия-А1"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" выводит на мировой рынок барражирующий боеприпас большой дальности "Гарпия-А1"(Э) разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей", сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Рособоронэкспорт" открыт к переговорам о поставках комплекса "Гарпия-А1 (Э)" и о локализации его производства на территории дружественных России стран", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.

Михеев отметил, что "благодаря уникальным для рынка характеристикам, а также превосходным результатам, показанным в ходе реального боевого применения, экспортный вариант БПЛА уже вызвал интерес у иностранных заказчиков и был презентован ряду партнеров".

"Сегодня на мировом рынке "Гарпия-А1 (Э)" - единственный барражирующий боеприпас с дальностью действия до 1 тыс. км. Он может нести боевую часть свыше 50 кг, а его коэффициент вероятного отклонения составляет не более 4 м", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Он подчеркнул, что при ведении контрактной и поставочной работы относительно российской продукции военного назначения компания в первую очередь учитывает выполнение производителем обязательств перед Минобороны России. "На настоящий момент Концерн ВКО "Алмаз-Антей" освоил серийное производство комплекса "Гарпия-А1 (Э)" и вышел на уровень, позволяющий исполнять контракты с иностранным заказчиком в конкурентные сроки без ущерба обороноспособности страны", - сообщил Михеев.

По информации "Рособоронэкспорта", комплекс "Гарпия-А1 (Э)" предназначен для поражения стационарных целей с заданными координатами.

Беспилотник дальнего действия БЛА-Д из состава комплекса "Гарпия-А1 (Э)" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" с толкающим винтом. Длина фюзеляжа боеприпаса составляет 3,4 м, размах крыла - 3 м, взлетная масса - 250 кг. Маршевый двигатель - бензиновый.

БЛА-Д способен лететь в диапазоне высот от 50 до 2500 м с максимальной скоростью не менее 170 км/час. Максимальная дальность полета не менее 1000 км, а максимальная продолжительность полета не менее 6 ч. Полет проходит в автоматическом режиме.

Рособоронэкспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 120 БПЛА уничтожены в Брянской области

Промпредприятие подверглось атаке БПЛА в Пермском крае

VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

 VK подала иск против Apple в арбитраж РФ из-за удаления приложений из Аpp Store

Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

 Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

 Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

 Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

 Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11291 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов