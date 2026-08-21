Два жителя Энергодара пострадали из-за украинской атаки

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Два человека получили ранения в Энергодаре в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил глава администрации города Максим Пухов в пятницу.

"В результате удара дроном во дворе многоквартирного дома (...) осколками ранило двух энергодарцев 1997 и 1998 года рождения. В том числе пострадал сотрудник администрации", - написал Пухов в своем канале в Max.

По его словам, пострадавшие оперативно получили медпомощь, серьезной угрозы нет.

Кроме того, ВСУ атаковали одну из городских многоэтажек, жильцы сами оперативно потушили возникшее возгорание, обошлось без пострадавших.