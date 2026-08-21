ВС РФ за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по целям на Украине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России с 15 по 21 августа нанесли массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по целям на Украине, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"С 15 по 21 августа Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним", - сказано в сообщении ведомства.

Этими ударами также уничтожены места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", склады боеприпасов, горючего и материальных средств, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.

"Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для нужд ВСУ", - информирует Минобороны России.