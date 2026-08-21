Военные РФ за неделю сбили 26 крылатых ракет "Фламинго" и 8477 дронов ВСУ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели сбили 26 крылатых ракет "Фламинго", самолет МиГ-29, а также 8477 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 70 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, 26 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 8477 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение недели Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины", - сказано в сообщении.

"В течение недели поражены два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера", - также заявили в Минобороны.



