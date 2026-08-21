Минобороны РФ заявило о контроле над населенным пунктом Зеленое в ДНР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над населенным пунктом Зеленое в ДНР, за неделю в зоне СВО под российский контроль перешло 10 населенных пунктов, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"20 августа т. г. освобожден населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, на прошедшей неделе группировка "Север" взяла под контроль населенный пункт Кудиевка Харьковской области.

"На прошедшей неделе в результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации российских военных, группировка "Восток" в течение недели установила контроль над населенными пунктами Рыбальское и Новосолошино Запорожской области.

Также в течение недели подразделения группировки "Центр" взяли под контроль населенные пункты Андреевская Община, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР, говорится в сообщении.