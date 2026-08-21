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Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня день без каких-то существенных публичных мероприятий. В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет очное совещание. Традиционно президент в первых словах обозначит тему этого мероприятия", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в субботу у президента также планируется несколько рабочих мероприятий.

"Мы будем вас завтра о них информировать по ходу", - сказал представитель Кремля.

Владимир Путин Дмитрий Песков СБ РФ
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