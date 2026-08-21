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Песков назвал "войной с мультиками" санкции Украины против создателей мультсериала "Маша и Медведь"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике введение Украиной санкций в отношении создателей российского мультсериала "Маша и Медведь".

"Вы знаете, в целом, "Маша и Медведь", эти мультфильмы, они покорили весь мир. Они покорили весь мир, без преувеличения, - покорили своей добротой, покорили своей человечностью, покорили они пропагандой, в хорошем смысле этого слова, действительно самых лучших человеческих качеств. И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима", - сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать введение Украиной санкций против создателей мультсериала "Маша и Медведь".

Дмитрий Песков Украина
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