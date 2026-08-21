ЦИК отклонил жалобу зампреда комитета Госдумы Наумова на отказ в регистрации на выборах

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком отклонил жалобу депутата Госдумы, зампреда думского комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова на отказ в регистрации на парламентских выборах. Такое постановление ЦИК принял на заседании 21 августа.



"Жалобу Наумова Станислава Александровича на решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы девятого созыва по одномандатному избирательному округу Челябинская область Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 191 от 16 августа 2026 года № 21/105-6 оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.



Помимо этого, ЦИК постановляет: "Поручить окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу Челябинская область - Магнитогорский одномандатный избирательный округ № 191 обратиться в Следственный комитет для проведения проверки на предмет наличия признаков совершения преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 142 Уголовного кодекса, при осуществлении сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата Наумова".

ЦИК отметил, что необходимое количество подписей избирателей для регистрации кандидата в депутаты Госдумы по округу № 191 - 16211. 5 августа Наумов представил в окружной избирком в том числе подписные листы с 16 831 подписью избирателей, собранной в поддержку самовыдвижения кандидата.



"В соответствии с решением окружной избирательной комиссии № 191 от 8 мая 2026 года были отобраны и проверены 8 106 подписей избирателей. По итогам проведенной первоначальной проверки признаны недействительными 3 873 подписи, что составляет 47,78% от общего количества проверенных подписей. После исключения подписей, признанных недействительными, у Наумова осталось 12 958 подписей, что недостаточно для регистрации его кандидатом", - говорится в документе.

Центризбирком изучил подписные листы Наумова и в итоге установил, что окружной избирком обоснованно признал недействительными 3 672 подписи.