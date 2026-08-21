Суд обязал владельца поднять судно с грузом ГСМ со дна канала в Дубне

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бутырский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры к владельцу затонувшего в Подмосковье судна, обязав поднять его со дна реки в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения суда, сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

Судно "Миланж" лежит на дне водоотводного канала "Северная канава" в Дубне, на его палубе находятся бочки с горюче-смазочными материалами, наблюдение за судном никем не ведется, установили прокуратура и суд.

Нахождение затопленного судна в акватории водного объекта квалифицируется как его захоронение и является нарушением экологического законодательства. Кроме того, учитывая физическое состояние корабля, "имеется угроза причинения вреда окружающей среде, среде обитания водных биологических ресурсов", указывали прокуроры.

Представитель ответчика в суде утверждал, что судно не лежит на дне водоема, а стоит в причальной зоне на принадлежащей частному лицу территории с его разрешения.

"Суд пришел к выводу, что доводы ответчика о нахождении судна у причала не опровергают факта его затопления и не освобождают от установленной законом обязанности по его подъему, если оно создает угрозу экологии", - разъяснили в Мосгорсуде.