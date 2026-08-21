Три человека ранены при атаке БПЛА под Курском

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Украинский дрон атаковал садовое некоммерческое товарищество (СНТ) в Курском районе, есть пострадавшие, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В Курском районе, в СНТ загорелись два дома после атаки БПЛА. Ранена супружеская пара. У 65-летнего мужчины и 63-летней женщины закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения", - написал глава региона в своем канале в Мах в пятницу.

Кроме того, на другом участке СНТ ранен 51-летний мужчина.

Всех пострадавших доставляют в Курскую областную больницу.

Глава региона добавил, что в результате атаки два дома полностью сгорели, есть повреждения автомобилей.