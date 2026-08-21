Более 4,7 млрд рублей выплачено пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Свыше 4,7 млрд рублей компенсационных выплат получили в Дагестане и Чечне пострадавшие от подтоплений после обильных осадков, обрушившихся на республики в марте-апреле текущего года, сообщает пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"На сегодняшний день выплаты получили уже более 120 тыс. граждан. Общая сумма оказанной помощи превысила 4,7 млрд рублей. Эта работа продолжается", - говорится в сообщении.

Такие данные были озвучены на очередном заседании правительственной комиссии для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Кроме того, премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что выездные комиссии завершили обследование поврежденного жилья. По последним данным, от граждан принято более трех тысяч заявлений, республиканские власти готовы к выдаче жилищных сертификатов.

В регионе также продолжается строительство школ из быстровозводимых конструкций, две из которых планируется ввести в эксплуатацию к 1 сентября, еще четыре - до конца сентября, одно образовательное учреждение - до конца октября.

Представитель Минпросвещения РФ проинформировал, что до открытия школ дети будут учиться в соседних населенных пунктах, логистика образовательного процесса отработана.

Еще 29 объектов образования в республике находятся в стадии капремонта. Работы ведутся круглосуточно и должны быть завершены к 1 сентября текущего года.

В свою очередь, председатель правительства Чечни Магомед Даудов сообщил, что в целом в республике восстановительные мероприятия выполняются по утвержденному графику.

Минприроды РФ также отчиталось о согласовании финансирования берегоукрепительных работ на участке протяженностью 180 км на реке Сунжа.

Кроме того, на заседании правкомиссии рассмотрели вопросы финансирования мероприятий по восстановлению в пострадавших от стихии объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах ввели режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.