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Что произошло за день: понедельник, 5 октября

Срок для экс-мэра Сочи, решение Александра Овечкина и новый бизнес-омбудсмен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский получил 15 лет строгого режима. По делу о коррупции виновными также признаны его жена Янина и ее помощник Александр Пасунько.

- Александр Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона. 41-летний хоккеист играет за клуб с 2005 года.

- Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Позиция бизнес-омбудсмена длительное время оставалась вакантной: с 2012 года по 2022 год ее занимал Борис Титов.

- Мэр Краснодара Евгений Наумов сложил полномочия. Временное исполнение обязанностей главы города возложено на первого заместителя главы.

- Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за оптогенетику. Лауреатами стали американец Карл Дейссерот и ученые из ФРГ Петер Хегеман и Георг Нагель.

- Saudi Aramco заявила о падении мировых резервов нефти до пугающе низкого уровня. В компании подчеркивают, что есть риск ухудшения ситуации, если Ормузский пролив не откроется для беспрепятственного движения судов.

- Участники московского формата по Афганистану не смогли принять итоговый документ. Это произошло из-за разногласий между Афганистаном и Пакистаном. Афганская делегация выразила несогласие с тем, что "в этом году в тексте слишком часто Афганистан упоминается в террористическом контексте".

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Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 октября

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