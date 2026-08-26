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Спецборт МЧС прибыл в Приамурье для эвакуации пострадавших на Амурском ГХК

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС России Ил-76 прибыл в Амурскую область для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК), сообщает региональный главк МЧС России.

В РоссииВозгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексеЧитать подробнее

"На борту воздушного судна находятся специалисты отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Самолет оснащен пятью специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование позволяет оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, включая искусственную вентиляцию легких и кардиомониторинг, непосредственно во время полета.

Как сообщалось, самолет направлен в Приамурье по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало.

Погибли три человека, 24 - госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году, но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

МЧС России Амурская область Амурский ГХК
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