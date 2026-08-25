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По факту пожара на Амурском ГХК возбудили уголовное дело

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Амурской области по факту пожара на Амурском газохимическом комплексе возбуждено уголовное дело, расследование взяла на контроль прокуратура, сообщило надзорное ведомство региона.

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК ).контролируется прокуратурой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не повреждено. В больницу доставили пять пострадавших. Количество людей, которые получили порезы и ушибы, не уточняется. На предприятии создана комиссия для расследования причин происшествия.

После возгорания на Амурском ГХК сотрудники предприятия приступили к остановке оборудования, которое находилось в режиме пусконаладки. Все, кто не принимал участие в этих работах и не был задействован в ликвидации ЧС, были эвакуированы. Пожар локализовали.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Sinopec СИБУР Амурский ГХК Амурская область
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