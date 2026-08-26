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Дело о теракте возбуждено из-за атаки ВСУ на логоцентр Wildberries в Котовске

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries в городе Котовск Тамбовской области.

"Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 26 августа вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА нанесли удары по логистическому центру Wildberries, расположенному в Котовске. В результате атаки произошло возгорание, есть пострадавшие.

По словам Петренко, на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления.

"Систематические удары киевского режима по складским комплексам крупнейших маркетплейсов представляют собой целенаправленную террористическую тактику, нацеленную исключительно против мирных граждан. Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз доказывают преступную сущность киевского режима", - заявили в СКР.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что во время атаки на Котовск 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов". Вместе с тем, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада, оно полностью уничтожено огнем.

По данным губернатора, пострадали два человека - 19-летний молодой человек и 49-летняя женщина.

Wildberries СКР Светлана Петренко Котовск Тамбовская область
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