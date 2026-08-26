В сентябрьских выборах в Госдуму будут участвовать 72,6% действующих депутатов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Из депутатов Госдумы восьмого созыва пойдут на новые выборы в сентябре 72,6%, сообщил ИС "Вести" спикер палаты Вячеслав Володин.

"Тот, кто планирует избираться, а таких у нас депутатов из действующего созыва 72,6%, они все находятся в своих избирательных округах, встречаются с жителями, изучают вопросы, с которыми к ним обращаются, вносят законопроекты", - сказал он.

Он отметил, что за прошедший месяц после того, как Дума в рамках пленарных заседаний завершила работу, инициировано 47 законопроектов, из которых 68% - депутатских, а рассматривать уже их будет следующий созыв - девятый, после выборов.

"В политике есть конкуренция, поэтому депутат, который хочет победить, будет работать, решать проблемы. Все понимают прекрасно, что демагогия, популизм разрушительны. Надо исходить из предложений, которые можно реализовать. А жители сами разберутся уже, кто предлагает более эффективные решения. В этом плане ответственность выросла. Просто вот так вот на эмоциях уже не избраться", - считает председатель Госдумы.

Он напомнил, что сейчас у народных избранников время работы в избирательных округах, хотя "у политиков отпусков не бывает".