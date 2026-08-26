Новый СПИК "для потребителя" может применяться для строительства ЦОДов с оборудованием РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Компании, занимающиеся инвестициями в строительство центров обработки данных (ЦОД) и использующие российское оборудование, как ожидается, смогут воспользоваться специальным инвестиционными контрактами (СПИК, предполагают фиксированные условия реализации проекта, налоговые и иные льготы в обмен на инвестиции в запуск серийного промпроизводства).

О формировании нового механизма поддержки спроса в промышленности через СПИК "для потребителя", то есть компаний, которые не производят промоборудование, но используют его в своих проектах, доложил президенту Владимиру Путину глава Минпромторга Антон Алиханов.

"У нас специнвестконтракты в основном заключались для того, чтобы расширить мощности или их модернизировать. А у нас есть предложение сделать так называемый специнвестконтракт для потребителя. Что я имею в виду? Хороший пример - это центры обработки данных. Они тоже хотят получать определенные преференции, налоговые вычеты. И мы здесь хотели бы предложить следующий порядок. На 1 млрд рублей стройки тратится примерно 7 млрд на приобретение оборудования. Это сервера, различные системы хранения данных. Они производятся в нашей стране в достаточном уже объеме с хорошим уровнем локализации. И мы хотели бы предложить специнвестконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы обещают, дают обязательство юридическое, приобретать как раз российское оборудование", - рассказал об идее Минпромторга Алиханов.

Он отметил, что данная мера позволит повысить спрос на отечественную промпродукцию в частном секторе, а не только в секторе государственного заказа. В своем докладе министр упомянул, что министерство сейчас фиксирует затухание спроса по отдельным секторам, при этом в ряде отраслей сформировались профицитные мощности.

Президент поддержал идею "потребительских" СПИКов. "Давайте так и сделаем", - сказал Путин.

В числе других мер, направленных на стимулирование спроса на отечественную промпродукцию, Минпромторг предлагает распространить национальный режим закупок на работы и услуги. Как сообщал ранее источник "Интерфакса", президент дал поручение проработать эту инициативу министерства. В случае ее принятия предусмотренные "нацрежимом" запреты и ограничения на приобретение зарубежного оборудования будут действовать не только при прямых закупках промтоваров госкомпаниями и госструктурами, но и при закупке услуг. Компания, оказывающая услуги и использующая отечественное оборудование, будет, как предполагается, получать преференции на госзакупках (до 30% от стоимости закупки).

Еще одно предложение, подготовленное Минпромторгом, касается предотвращения случаев, когда посредники устанавливают слишком высокие наценки на товары в рамках госзаказа. В законе "О промышленной политике" (488-й закон) министерство хочет закрепить понятие "дистрибьютор", а возможность завышения такими дистрибьюторами цен в рамках госзаказа ограничить за счет создания перечня рекомендованных рыночных цен на промтовары, сообщал источник агентства.