Минпромторг предложил способы повышения эффективности "нацрежима" в госзакупках

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг намерен повысить эффективность применения "национального режима" в госзакупках (устанавливает ограничения или запрет на закупку импортной продукции при наличии российских аналогов) за счет уточнения критериев для услуг, формирования перечня индикативных цен на российскую промпродукцию и создания специнвестконтрактов (СПИК) для тех проектов, которые реализуются с ее применением.

Соответствующие предложения ведомство направило президенту, сейчас идет их проработка, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Минпромторга.

Если при прямых закупках промпродукции "нацрежимом" установлены строгие ограничения или запреты на приобретение иностранных товаров, то при осуществлении работ и оказании услуг госзаказчикам текущее регулирование позволяет использовать импортное оборудование. По мнению Минпромторга, для урегулирования этой проблемы в закупочном законодательстве надо закрепить статус "российского лица", критерием отнесения к которому будет наличие на балансе отечественного промтовара. Предполагается, что "российское лицо" сможет рассчитывать на получение преференций (до 30% цены контракта) при госзакупках услуг и работ.

Еще одно предложение Минпромторга направлено на предотвращение случаев, когда посредники устанавливают слишком высокие наценки на товары в рамках госзаказа. В законе "О промышленной политике" (488-й закон) министерство хочет закрепить понятие "дистрибьютор", а возможность завышения такими дистрибьюторами цен в рамках госзаказа ограничить за счет создания перечня рекомендованных рыночных цен на промтовары.

В 488-м федеральном законе также предполагается закрепить новый вид СПИК для тех компаний, которые закупают российскую высокотехнологическую промпродукцию для реализации своих инвестпроектов.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" подтвердили, что готовят предложения по совершенствованию "нацрежима": "Минпромторгом России осуществляется подготовка предложений по закреплению понятия "дистрибьютор российской промышленной продукции", "российское лицо", а также прорабатывается возможность модернизации СПИК, которая будет заключаться в возможности его распространения не только на производителя, но и на потребителя промышленной продукции".

"Введение термина "российское лицо" направлено на приоритизацию использования российской промышленной продукции в рамках оказания услуг, выполнения работ. Законодательное закрепление понятия "дистрибьютор российской промышленной продукции" позволит минимизировать завышение цены участниками рынка, которые не являются конечными производителями российской промышленной продукции", - отметили в министерстве.

"Национальный режим" в отношении закупок госструктур и госкомпаний действует с 1 января 2025 года. По данным Минпромторга, в рамках осуществления закупок в соответствии с законом №44 (регулирует закупки госструктур) и законом № 223 (регулирует закупки госкомпаний) в 2025 году было приобретено товаров на более чем 6,12 трлн рублей, из них российских - на 4,67 трлн рублей, что составило более 76% от общего объема. За первое полугодие текущего года закупки превысили 3 трлн рублей, в том числе на российские товары пришлось чуть более 2 трлн рублей (67%).