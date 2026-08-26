Под Анапой площадь пожаров в заповеднике "Утриш" сократилась до 5 га

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Под Анапой пожарным удалось сократить площадь локальных очагов возгорания в заповеднике "Утриш" до 5 га, сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на региональное Министерство ГО и ЧС.

Пожар продолжают тушить сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, "Кубань-СПАС", казаки и подразделения, прибывшие из соседних муниципалитетов. Для координации работ по поручению губернатора на месте находится его заместитель Сергей Лагутин.

Пожар в заповеднике начался вечером 25 августа из-за падения беспилотника. Изначально огонь охватил 3,5 га, затем сообщалось, что огнем пройдено 70 га, локальные очаги занимали 15 га. В тушении пожаров участвуют самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8, а также 150 человек и более 40 единиц техники. Тушение осложняется ветром и труднодоступной местностью. Пламя движется по территории горельника 2020 года: горят сухая трава, кустарники и деревья, валежник.